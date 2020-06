Bradage du littoral, Ousmane Sonko joue à se faire peur: «toute personne qui a bravé de manière abusive le foncier, rendra compte après le départ du Président Macky Sall» Ousmane Sonko, le leader du Pastef Les patriotes se joint à la polémique liée autour de bradage du littoral de la corniche Ouest de Dakar. Venu faire du sport avec sa famille, Ousmane Sonko, a déclaré à qui veut l’entendre que toute personne qui a bravé le littoral, va rendre compte après le départ du président de la République Macky Sall, sans négociation.



Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juin 2020 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|

« Ces gens, aux esprits malsains, vont rendre compte de tout ce qu’ils ont fait du littoral et cela, sans intervention, ni négociation car, c’est trop facile de s’enrichir de cette manière abusive sur le dos du Sénégalais, sans pour autant que des sanctions ne soient prises.



Et c’est regrettable que toute cette partie du littoral soit occupée de telle sorte qu’on ne puisse penser venir en ces lieux pour profiter de l’air, faire du sport ou encore s’épanouir », s’insurge le parlementaire. Qui appelle les Sénégalais à porter le combat qui est l’affaire de tous.







Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos