Bradage foncier à Saly : Les jeunes barricadent la station balnéaire Les jeunes de Saly se sont rebellés contre les actes posés par la Société d’Aménagement et de promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal (Sapco/Sénégal), qui a occupé l’espace vert situé en face de la Gendarmerie. Hier, ils ont manifesté leur courroux face au bradage foncier et barricadé la route pendant plusieurs heures, à l'entrée de la station balnéaire.



Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023

La population de la commune de Saly est très remontée contre la Sapco/Sénégal.



Pour cause, la réserve foncière qui était estimée à plus de 577 hectares, est désormais réduite à quelque 9 hectares. A l’origine de cette situation, les différents directeurs qui se sont succédé à la tête de cette société, ont morcelé la réserve pour en faire des parcelles à usage d’habitation. Pendant longtemps, la population a regardé les gros bonnets se partager la réserve foncière.



Cette fois, lorsque les Salysiens ont constaté qu’une partie des arbres des 9 ha restants était en train d’être abattus, ils ont alerté. Mais face à l’entêtement de la direction de la Sapco, ils ont décidé de se faire entendre en barricadant la route. Revenant sur cette manifestation spontanée, l'un des porte-parole, Adama Ba, déclare : « De 577 ha 17a 50ca au début, nous en sommes aujourd’hui avec à peu près 10 ha. Il ne reste plus rien, car la Sapco a dilapidé le foncier, en le saucissonnant et en le distribuant. Parmi les bénéficiaires, il y a des gros bonnets de la République. Il est donc temps de mettre fin à cela et de sauver le peu d'espace qui nous reste. Nous allons exiger que toutes les personnes qui y sont impliquées, répondent à la justice ».



Face à cette boulimie foncière, la population de Saly ne compte plus céder un iota, même si l’Etat du Sénégal parvenait à donner un titre foncier à un tiers. Très déterminées, les populations regroupées autour du collectif pour la sauvegarde de la forêt de Saly, ont lancé un avertissement retentissant et promettent de passer à la vitesse supérieure si la Sapco ne fait pas marche arrière.



Les jeunes ont mis le feu en barricadant la route. Des pneus, bois et autres objets inflammables ont été brûlés jusqu’à l’intervention de la police, qui a eu plutôt le malheur de déclencher une intifada. Dans le département de Mbour, les questions foncières sont devenues endémiques. Grâce à sa position géographique, Mbour est devenu un lieu qui accueille le trop-plein de la capitale sénégalaise et abrite aussi d’importantes infrastructures. Ceci a entraîné le rétrécissement des zones de pâturage. L’expansion des parcelles à usage d’habitation a amoindri la superficie des champs, ce qui fait que les litiges sont devenus courants.

