Braquage Wafacash Golf-Sud Les deux malfaiteurs risquent la réclusion criminelle à perpétuité Khadim Mané et Moustapha Dieng croyaient que rien ni personne ne pouvaient les arrêter dans leur entreprise délictueuse. Rodés en matière de braquage de banques, ils avaient réussi à dévaliser deux points Wafacash,à Nord-Foire età Golf-Sud. Ils ont fait face, jeudi, au juge du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le substitut du procureur de la République de cette juridiction pénale a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre eux.

L’ appât du gain facile a conduit Khadim Mané et Moustapha Dieng au cachot. Âgés respectivement de 32 et 31 ans, les deux acolytes avaient comme jeu favori le braquage de banques. En l’espace de 15 jours, ils avaient réussi à dévaliser deux points Wafacash, au mois de mai 2020. Leur premier forfait a eu lieu à Nord Foire où les malfaiteurs ont emporté quatre millions de francs CFA. Satisfaits de leur premier coup, le duo avait décidé de remettre cela, mais cette fois dans la banlieue dakaroise, précisément à Golf-Sud.



Les cambrioleurs s’emparèrent de 14 millions de francs CFA. Mais, en voulant regagner son scooter, Khadim Mané a été appréhendé par le vigile. Conduit au commissariat, il passa aux aveux. Mieux, il reconnut que son ami et lui étaient les auteurs du braquage qui avait eu lieu 15 jours auparavant, à Nord-Foire, dans un point Wafacash.



Coopératif, il avait aidé à l’arrestation de son complice qui avait réussi à s'enfuir avec sa moto. Condamnés il y a trois mois par la Chambre criminelle de Dakar à 7 et 10 ans de réclusion criminelle, Khadim Mané et Moustapha Dieng ont fait face hier aux juges de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Pikine/- Guédiawaye.



Ils ont été jugés pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’arme et moyen de locomotion. Même si Khadim a reconnu les faits, son coaccusé, lui, a plaidé non coupable.



Domicilié à Yeumbeul, Khadim Mané, commerçant de son état, raconte : “Il est le premier à être entré dans la banque pour neutraliser le vigile. Ensuite, je suis entré en action. Je me suis dirigé vers la dame et je lui ai exigé de me donner l’argent qui se trouvait dans la caisse.”



Puis, pour amoindrir l’ampleur de leur acte, il a déclaré qu’il n’y a pas eu d’entente préalable. Moustapha Dieng, lui, n’a cessé de clamer son innocence.



“Je nie toutes les accusations. J’ai ma moto et je fais des livraisons. Le 20 avril 2020, Mané m'a joint au téléphone vers les coups de 14 h pour me demander de le conduire à Cambérène I. Ce que j'ai accepté. Arrivés chez lui à la cité Damel, nous sommes partis ensemble à la banque Wafacash. Une fois sur place, je suis resté dehors et il est rentré. Quelque temps après, il m'a joint au téléphone en m'invitant à le rejoindre. Ce que j'ai fait sans hésiter. En rentrant, Khadim Mané a aussitôt escaladé les vitres du guichet où était celle que vous me dites se nommer Mme Diallo. Il m'a demandé de maîtriser le vigile. Je me suis exécuté. C'est sur ces entrefaites que Khadim Mané s'est emparé de l'argent en le mettant dans le sac. Puis, je suis sorti pour partir avec ma moto”, a-t-il raconté.



Malgré ses dénégations, le témoin, en l’occurrence le vigile, les a formellement reconnus. À la suite de l’avocat de la partie civile qui a réclamé le franc symbolique, le maître des poursuites a requis la réclusion criminelle à perpétuité.



Selon lui, les accusés sont de véritables gangsters, parce qu’ils ne sont pas à leur premier coup d’essai. Les avocats de la défense ont eux sollicité une application bienveillante de la loi pénale. L’affaire mise en délibéré, le jugement sera rendu le 7 juin prochain

EnQuete



