Braquage à Linguère: Des malfaiteurs armés attaquent une boutique, mais... Des assaillants armés de machettes, d’armes à feu et à bord de motos Jakarta se sont attaqués à une boutique sise au village de Thiarni, situé à environ 30 kilomètres de la ville de Linguère. L’attaque a eu lieu dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 novembre 2020, vers une heure du matin.

D’après les explications fournies par le propriétaire de la boutique, Mor Sèye, les assaillants au nombre de six se sont d’abord introduits dans son domicile qui abrite la boutique. Ils l’ont invité à sortir pour parler avec eux. Devant le refus catégorique du boutiquier, les malfaiteurs ont commencé à défoncer la porte de la boutique.



Réveillés par le bruit, les voisins ont vite pris d’assaut la maison du boutiquier. Sentant leur coup raté, les malfaiteurs ont tiré en l’air pour disperser les riverains. Ils ont ainsi réussi à prendre la poudre d’escampette.



Plus de peur que de mal: Les assaillants sont rentrés bredouilles et aucun blessé n’a été enregistré.



