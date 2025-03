Braquage à Ouakam: Le commanditaire est un proche de la victime

Selon les enquêteurs, Abdoulaye Badiane (32 ans) n’a pas accepté que son parent, Cheikh Badiane, confie la gestion de ses finances à Mady Ndiaye, plutôt qu’à lui. Pour se venger, il aurait recruté Souleymane Bâ (23 ans) et lui aurait demandé de former une équipe pour braquer la victime.



Une opération soigneusement préparée



Posté à distance, Abdoulaye Badiane fournissait en temps réel, des informations sur la cible à ses complices, qui attendaient aux abords de la banque, prêts à passer à l’action. Profitant du moment opportun, le gang a intercepté Mady Ndiaye en pleine circulation, avant de disparaître avec leur butin.



Mais leur plan a rapidement été déjoué par les forces de l’ordre. Souleymane Bâ, Cheikh Moussa Sidibé (23 ans), Kéba Sall (25 ans) et Makhtar Diop (21 ans), ont été arrêtés et placés en garde-à-vue, pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage de moyens de locomotion.



Une enquête toujours en cours



L’enquête se poursuit, et deux autres membres du gang, déjà identifiés, sont activement recherchés. Les investigations ont également permis d’établir que Ibrahima Bâ (55 ans), Mamadou Diouldé Bâ (23 ans), Demba Aita Niang (57 ans) et Pape Garmi Sarr (21 ans), ont bénéficié des fonds issus du braquage. Ils sont désormais poursuivis pour recel.



Les autorités intensifient leurs recherches pour interpeller les derniers fugitifs et récupérer l’argent volé.