Braquage à la station de ‘’Jaxaay’’: les premiers éléments de l’enquête

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2019 à 09:49

La route de Jaxaay a été, avant-hier, vers les coups de 3h du matin, le théâtre d’une scène de braquage inédite. Les malfrats ont attaqué une Station et une Agence de transfert d’argent, avant de se fondre dans la nature, avec un coffre-fort et plus de 2 millions de F Cfa.



Apres avoir mené une enquête, SourceA vous en dresse le procès-verbal qui suit : les malfrats, au nombre de 12, se sont déplacés avec deux véhicules L200 et l’un des véhicules utilisés a participé au braquage de Yeumbeul, en janvier 2017.



D’après toujours les conclusions des investigations faites par votre journal, la personne chargée d’assurer la permanence au niveau de la Station de ‘’Jaxaay’’ a été blessée par une balle de 7,65mm ; le cerveau, qui dirigeait les opérations, parlait la langue ”Ouolof”. Les enquêteurs ont ainsi retrouvé des empreintes qu’ils comptent exploiter.

