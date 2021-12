Braquage chez l'ancien recteur de l'Ucad: 4 bandits armés dépouillent Ibrahima Thioub de ses... Une scène digne d'un scénario hollywoodien s'est passée récemment dans le domicile de l'ancien Recteur de l'Ucad situé à Yenne ! Quatre (4) bandits armés de machettes et de bâtons ont fait irruption nuitamment dans cette concession, raconte Seneweb.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021

En effet, ces assaillants encagoulés ont défoncé les portes avant de surprendre le Professeur Ibrahima Thioub à l'intérieur. Les malfrats ont rassuré le maître des lieux en ces termes : " Nous ne vous ferons aucun mal, mais montrez-nous le coffre-fort ".



Après leur fouille sous le regard du sieur Thioub, les visiteurs nocturnes n'ont emporté qu'un montant de 60.000 francs cfa et des téléphones portables. Ainsi, ces quatre (4) hommes armés ont rebroussé chemin sans brutaliser ni malmener l'ancien Recteur de l'Ucad.



Alertés de ce cambriolage commis nuitamment à Yenne, la gendarmerie a fait le constat avant d'ouvrir une enquête. Les redoutables enquêteurs de la Brigade de Recherches de Dakar sont aux trousses des mis en cause.

