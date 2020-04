Braquage en plein couvre-feu à Bounkiling : des installations solaires et un important matériel informatique emportés Des individus armés sont entrés, hier nuit au CEM de Faoune dans le département de Bounkiling en plein couvre-feu, d’après plusieurs témoins. Selon le Mamadou Sow, le président de l’association des parents d’élèves, ils ont emporté les installations solaires de la salle informatique, du matériel informatique, notamment des ordinateurs et des tablettes. Toutefois, il a révélé que le CEM n’a pas de gardien depuis sa livraison. Une enquête a été ouverte.

