Braquage et de détention de chanvre indien : S. A. Mbacké arrêté

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2023

Le braquage spectaculaire perpétré le 25 octobre dernier, au marché hebdomadaire de Payar (Koumpentoum), par un gang de sept malfaiteurs, ne va pas rester impuni. Et pour cause, les gendarmes de la Brigade de Recherches ( BR) de Tambacounda ont réussi à identifier un suspect. Ce dernier est issu d'une famille religieuse à Touba.



Que s'est-il passé réellement ?



Sept bandits armés de gourdins et de fusils de chasse de calibre 12 mm, avaient fait irruption dans un multiservice puis dans une boutique au marché hebdomadaire de Payar, situé à 60 km de Koumpentoum. Le gang incriminé a tiré des coups de feu en l'air, avant d'emporter une importante somme d'argent, le 25 octobre, vers 19h, selon des sources de "Seneweb".



Suite à cet acte criminel, la BR de Tambacounda a hérité du dossier. Les investigations menées par les gendarmes de cette unité d’élite, ont permis de localiser à Touba le véhicule ayant servi à la commission du braquage.



Les enquêteurs en charge du dossier ont sollicité le concours de leurs collègues de la brigade de proximité de Ndindy, dans la capitale du mouridisme.



Retrouvé avec du chanvre indien, le chef religieux prend la fuite



Le véhicule a été retrouvé dans un atelier mécanique par les pandores de Ndindy. Mais le chef religieux suspect a pris la fuite. La fouille effectuée dans la voiture 4×4 (Toyota), s'est soldée par la découverte de 4 cornets de chanvre indien, d'un marteau, d'un coupe-coupe et de fausses plaques d'immatriculation, selon des sources de "Seneweb", proches du parquet.



La poursuite des investigations a permis aux gendarmes de mettre fin à la cavale de S. A. Mbacké. Arrêté à Touba, le suspect a été mis à la disposition des éléments de la BR de Tambacounda.



Il ressort de l'enquête que le gang commandé par le caïd D. T., avait volé le véhicule à Saly, avant de commettre le braquage à Payar, dans la région de Tambacounda.



Ce qui est domicilié à S. A. Mbacké



Mais au chef religieux domicilié à Gouy Mbind, il lui est reproché d'avoir confectionné une fausse carte grise et des fausses plaques d'immatriculation pour le véhicule volé.



Interrogé sur procès-verbal, S. A. Mbacké a confié que le cerveau de la bande D. T. lui a remis ledit véhicule. Le chef religieux aurait reconnu son implication dans cette affaire selon des sources de "Seneweb".



S.A.Mbacké envoyé en prison



Au terme de l'enquête, le suspect a été déféré lundi dernier au parquet de Tambacounda, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, complicité de vol [...]. S. A. Mbacké a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction. Il dort actuellement à la prison de la capitale de la région orientale.



Les autres membres du gang incriminé, sont activement recherchés par les unités de la Gendarmerie nationale.















Seneweb

