Bras de fer: L'Etat met 90 milliards F CFA sur la table, les enseignants disent niet et... Ce samedi 19 février 2022, s’est tenue à l’hôtel TERROU-BI une rencontre de la commission

Les élèves vont devoir encore prendre leur mal en patience pour pouvoir enfin regagner les salles de classe. Ce samedi, le G7, coalition regroupant les principaux syndicats du secteur de l’enseignement au Sénégal et le gouvernement se sont retrouvés autour de la table des négociations. Une rencontre à l’issue de laquelle, les deux parties ont décidé de se rencontrer une nouvelle fois jeudi, pour tenter d'arrondir les angles.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 06:56 | | 0 commentaire(s)|

les syndicalistes ont enregistré plusieurs propositions du gouvernement. Ces mesures qui auront une incidence financière qui s’élève au total à 90 milliards de F Cfa, comme annoncé par le ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Les points d’accord à appliquer portent notamment sur le relèvement du montant de plusieurs indemnités (logement, indemnité d’enseignement ou de contrôle et d’encadrement). Ce qui n'a toutefois pas totalement convaincu les syndicats d'enseignants. Car, en attendant la prochaine rencontre, ils ont décidé de maintenir leur mot d’ordre de grève, renseigne le communiqué parvenu à Leral.



L’année scolaire 2021-2022 est marquée par plusieurs semaines de perturbations liées à des grèves déclenchées par les syndicats du G 7. L'objectif, c'est d'amener le gouvernement à appliquer le protocole d’accords signé en 2018 avec les syndicats d’enseignants.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook