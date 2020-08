Bras de fer Senelec-Akilee : Un chaos électrique en perspective

Rebondissement dans le contrat Senelec-Akilée. Et cette fois-ci, c’est l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) qui se prononce sur l’affaire. Saisie par le Syndicat des cadres de la Senelec, pour jeter un coup d’œil dans le contrat entre les deux entités, elle a produit un Rapport provisoire.



Ainsi, l’Armp qui semble rappeler à l’ordre Senelec pour trouble à l’ordre public économique, recommande de s’orienter vers une négociation amiable, plutôt qu’un contentieux qui pourrait s’avérer très couteux pour les deux parties.



SourceA ajoute que, ce sont 25 milliards F Cfa que le directeur général de la Société Akilee, Amadou Ly, réclame à Papa Mademba Bitèye et sa Senelec. Et, on risque d’assister à un chaos électrique si Akilee venait à prendre, sur le plan judiciaire, le dessus sur la Senelec.



