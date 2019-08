Bras de fer aux Parcelles: Moussa Sy maintient le déguerpissement des cantines du stade municipal pour le 18 août C’est un véritable dialogue de sourds qui s’est installé entre le maire des Parcelles Assainies et certains commerçants établis aux abords du stade municipal de la localité. Alors que Moussa Sy a décidé de les déguerpir en raison des travaux de réfection du stade municipal, contre une indemnisation, des commerçants rejettent les montants jugés dérisoires et fixés de manière unilatérale par la municipalité.

Samedi 10 Août 2019

Après deux rencontres entre la municipalité et ces derniers, un accord n’a pas été trouvé. Seuls 10 sur les 24 commerçants concernés, ont accepté de prendre leur indemnisation et d'être recasés vers le marché Dior.



Le maire Moussa Sy a réitéré sa volonté de démarrer les opérations de déguerpissement le 18 août prochain. « Aucune indemnisation n’est inférieure à 1 million FCfa. Ici, ce ne sont pas des maisons, ce sont des cantines installées sur l’espace public. Nous leur avons proposé de les recaser vers le marché Dior. Maintenant s’ils refusent, nous ferons ce que nous permet la loi. Les opérations de déguerpissement auront bel et bien lieu le 18 août prochain », a martelé Moussa Sy sur la RFM.

