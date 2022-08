Bras de fer entre les travailleurs de la Sen’eau et la direction: La Csa accuse le ministre et la Direction de faire du dilatoire Le bras de fer entre les travailleurs de la Sen’Eau et la Direction générale est sans précédent. Depuis plusieurs mois, les travailleurs demandent la satisfaction de leurs revendications. ainsi, ces derniers accusent le ministre Serigne Mbaye Thiam et la Direction générale de faire du dilatoire.

D'aprés L'As qui donne l'information, l’augmentation des salaires, la révision de la grille salariale, le système d’avancement sont les points de revendications que les travailleurs de la Sen’Eau réclament à la Direction générale. Depuis un mois, ils sont en lutte. C’est dans ce sens que la confédération autonome des syndicats du Sénégal (Csa) a sorti un communiqué pour parler de cette situation.



Selon le secrétariat du bureau confédéral de la CSA, ces revendications sont justes et légitimes au regard, entre autres, du renchérissement infernal du coût de la vie pour les travailleurs et les couches populaires. «La CSA constate avec indignation que la Direction générale de SEN’EAU et le ministre de l’Eau et de l’Assainissement sont dans le dilatoire et le ponce pilatisme quant à des négociations sérieuses et concluantes pour sortir de la crise. «A cet égard, l’intersyndicale en lutte a fait preuve de beaucoup de bonne volonté en suspendant son mot d’ordre de grève durant les dernières sessions de négociations, lesquelles malheureusement ont fait l’objet de sabotage de la part de la Direction générale de SEN’EAU», accuse-t-il.



Ainsi, la CSA condamne vigoureusement le comportement irrespectueux et irresponsable de celle-ci et exige des réponses concrètes et acceptables aux revendications posées. «De même, nous interpellons le ministère de tutelle pour le déblocage des négociations en vue d’une sortie de crise», prône le secrétariat du bureau confédéral. Cependant, la CSA tient pour seuls responsables, la Direction générale de la SEN’EAU et le Ministère de l’Eau des conséquences fâcheuses sur les populations qui résulteraient d’une radicalisation dans la lutte de l’Intersyndicale des Travailleurs de SEN’EAU. «A l’évidence, la CSA leur exprime toute sa solidarité et son soutien indéfectible dans ce combat pour les droits et la dignité des travailleurs de SEN’EAU».

