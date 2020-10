Bras de mer de Kaolack: deux ambulants meurent noyés Deux marchands ambulants sont morts noyés dans le bras de mer de Kaolack depuis ce dimanche. Les corps sans vie ont été retrouvés le lendemain lundi.

Deux marchands ambulants qui se baignaient dans le bras de mer, à Kaolack ont été victime de noyade ce dimanche. Les recherches ont duré plusieurs heures sans succès, les corps sans aucun doute emportés par le courant fort du bras de mer.

C'est un passant qui a remarqué les habits posés à même la berge et après plusieurs heures d'attente, il a alerté la police et les sapeurs qui se sont rendus le lendemain sur les lieux. Les secouristes ont repêché le deuxième corps d'autant que le premier avait échoué auparavant sur la rive.





Ce n'est que le lendemain que les corps sans vie des deux jeunes ont été retrouvés. Ils étaient âgés respectivement de 28 et 21 ans, logeaient au quartier Abattoirs, mais sont originaires de la Linguère. Les corps sont déposés à la morgue de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass et une enquête a été ouverte.



