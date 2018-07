Braya sans langue de bois : "si la candidature de Karim WADE ne passe pas", " la vérité sur mes relations avec Macky SALL" (vidéo)

Le patron des libéraux de Saint-Louis a profité de l’inauguration du siège qu’il a offert à la Fédération des Associations Locales d'Épargne et de Crédit (FALEC), pour répondre à ses détracteurs q ui l’accusent d'avoir des connivences avec le régime de Macky SALL.



« À chaque fois qu’il y a des problèmes dans cette ville, nous sommes contraints de saisir l’autorité parce que c’est elle qui détient la puissance publique. Ce sont eux qui sont au pouvoir », a-t-il expliqué. « Pour le cas Macky SALL, je suis allé le voir pour lui demander de régler le problème de licences, en lui suggérant de rencontrer son homologue mauritanien. Il l’a fait et nous l’avons réussi », explique l’opérateur économique.



S’agissant de la candidature de Karim WADE, Braya annonce l’intensification de la bataille juridique pour obtenir gain de cause. Au cas échéant, il dit refuser catégoriquement « la promotion d’une personne qui se trouve du parti ». « Si la candidature de Karim WADE n’est pas retenue, le PDS survivra », a-t-il tenu à dire.









Ndarinfo



