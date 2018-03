Brésil: Voici pourquoi le président du PSG et le directeur sportif sont à Rio

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

C’est sur le compte twitter du PSG que les photos de Neymar en compagnie de son président, ainsi que du directeur sportif ont été postées ce lundi 12 mars 2018. Marca explique que Nasser Al Kelaifi est venu rendre une visite à l’international brésilien en convalescence après son opération.

Les dirigeants du club ont également profité de ce déplacement pour visiter la fondation du joueur. Cette visite était « prévue depuis novembre » mais ce n’est qu’en ce mois de mars qu’elle a été effectuée.

La présence de Nasser Al-Khelaïfi au côté Neymar à Rio, a certainement rassuré les supporters parisiens et cela a montré la bonne entente qui règne entre Neymar, son père et le président du club. Pourtant les rumeurs concernant le départ du brésilien vers l’Espagne se multiplient et inquiètent déjà les supporters Parisiens.



Le président Nasser Al-Khelaïfi s’est montré favorable pour le moment avec la période de repos de son joueur en famille, au Brésil. Il est clair que cette visite de courtoisie a renforcé les liens de la « grande et belle » famille parisienne, et permettra de préparer avec plus de calme la saison à venir.

La presse française a aussi souligné que Neymar pourrait avoir son mot à dire dans le choix du prochain entraîneur après le départ d’Emery. Tout va donc très bien entre Paris et Neymar. C’est en tout cas ce qu’ils prétendent.

crédit photo: msn.com

AUTEUR: Oscar Mbena

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook