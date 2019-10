Brésil Vs Sénégal: Mbaye Niang refuse de jouer, va au clash avec Aliou Cissé et rentre à Rennes La Tanière chauffe à deux jours du match amical contre le Brésil. Déclaré forfait pour cause de blessure, Mbaye Niang n’a pas eu l’aval du staff médical de l’équipe nationale pour s’absenter. Autrement dit, selon les médecins sénégalais, le joueur est bien apte à disputer le match de jeudi.



Informé, le sélectionneur Aliou Cissé a tenu à ce que l’attaquant Sénégalais de Rennes fasse le déplacement à Singapour. Mbaye Niang, qui s’est déplacé à l’hôtel où loge les « Lions », a refusé de d’embarquer avec l’équipe nationale à Singapour.



Selon le journal « Record », il s’en est suivi une discussion intense avant que Mbaye Niang n’aille rejoindre les dirigeants de Rennes qui l’ont accompagné. Ensuite, l’attaquant Rennais s’est engouffré dans un taxi pour rebrousser chemin.



Nos confrères d’informer que durant toute la semaine écoulée, Mbaye Niang aurait appelé plusieurs dirigeants de l’équipe nationale pour leur signifier son incapacité à voyager à Singapour. Mais que Aliou Cissé et les dirigeants de la Fédération ont été implacables.

Une décision va être prise concernant Mbaye Niang dans les prochaines heures, s’il persiste dans son option de ne pas se rendre à Singapour.



A rappeler que la FIFA prévoit des sanctions aussi bien contre le joueur que contre son club, en cas de refus délibéré de répondre à une convocation de l’équipe nationale.









