Brésil vs Sénégal : Sadio Mané prévient les Brésiliens

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 16:51

Actuellement à Singapour, Sadio Mané a accordé un entretien au journal Stades. Le joueur de Liverpool y parle du prochain match des Lions, qui aura lieu ce jeudi face au Brésil. Alors que le Seleçao est favorite d’après les Bookmakers, la star des Lions de la Téranga prévient les Brésiliens.



« C’est un bon match test pour nous. Puisque nous sommes en progression, ce match contre le Brésil nous permettra de situer notre niveau de jeu. C’est l’une des meilleures équipes au monde. On sera prêt à donner le meilleur de nous-mêmes. Personnellement j’essaie de bosser sur tous les plans et essayer de hisser le drapeau national au plus haut à travers le monde », lance Sadio.

