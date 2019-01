Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : Le Colonel Mor Seck prend les commandes avec le grade de général

A quelques heures de son discours de nouvel An, le Chef de l’Etat a pris un décret nommant le Colonel Mor Seck au poste de Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers.



« Source A » qui donne l’information, signale que le nouveau patron des soldats du feu a été promu au grade de général de brigade. Une grande première, si l’on sait que depuis sa création, ce corps a toujours été commandé par des officiers venus d’autres corps. A signaler que le colonel Seck était jusqu’à sa nomination, commandant en second de la Brigade nationale des Sapeur-Pompiers.



