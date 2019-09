Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Britney Spears: Son psychiatre est mort Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 11:20 | | 0 commentaire(s)| Un coup dur alors que la Cour doit déterminer si le traitement prescrit par le défunt a porté ses fruits sur Britney Spears.



himothy Benson était un psychiatre de renom. Il suivait Britney Spears qui a été diagnostiquée bipolaire. Il est mort brutalement à l’âge de 48 ans d’une rupture d’anévrisme. Son décès intervient quelques jours seulement avant qu’un rapport concernant l’efficacité ou non du traitement administré à Britney ne soit révélé. En effet, durant trois mois un expert de la Cour a mené son enquête quant aux effets du traitement prescrit par le docteur Benson à la chérie de Sam Asghari pour soigner sa bipolarité.



L’état de santé de la jolie blonde s’est dégradé ces derniers mois. Selon la mère de la star de 37 ans, son ex-mari, Jamie Spears, aurait renoncé à être responsable de sa fille qu’il avait sous tutelle depuis des années. Il a été également accusé par Kevin Federline (ex-compagnon et père des enfants de Britney Spears, ndlr) d’avoir été violent avec leur fils aîné, Sean.

Plusieurs problèmes familiaux qui sont à l’origine de la dégradation de la santé mentale de Britney. Ses proches affirment même que le traitement que prend Britney pour soigner ses soucis comportementaux ne serait pas le bon. D’où la présence d’un expert pour s’assurer qu’il soit efficace… Ce dernier devrait transmettre un rapport à la justice d’ici dix jours environ selon TMZ.



La mort du docteur Timothy Benson n’arrange rien mais ne devrait tout de même pas fausser les résultats de l’enquête. Les temps sont durs pour l’ancienne enfant chérie des États-Unis mais une chose est sûre, Britney pourra toujours compter sur le soutien de sa petite soeur, de ses enfants ainsi que de l’amour de sa vie, Sam Asghari qui l’aime, qui l’épaule et qui la soutient depuis plusieurs années.



Si elle se fait de plus en plus discrète sur les réseaux sociaux, c’est certainement pour protéger sa vie privée et ses récents problèmes qui nuisent à sa vie professionnelle. Mais Britney est une femme forte qui a su le prouver plus d’une fois à son public. Elle reviendra encore plus courageuse et plus déterminée que jamais (une fois de plus). Affaire à suivre…





B.S



