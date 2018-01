Brooke Ligertwood et Ben Fielding gagnent le Grammy Award 2018

Brooke Ligertwood et Ben Fielding reçoivent leur Grammy Award 2018 pour la meilleure performance de musique chrétienne contemporaine / catégorie de chanson, pour "What A Beautiful Name".



C'est un prix bien mérité pour toute la famille Hillsong, Ben Fielding ferme son discours avec ces mots étonnants:



"Peu importe à quel point vous vous rapprochez de Dieu ou peu importe à quel point son amour est grand, son nom est plus puissant, plus merveilleux, plus beau que tout autre ".