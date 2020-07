Brouille entre Aby Ndour, Atepa et la famille de Babacar Ngom: Le terrain du litige appartiendrait à Daouda Faye Vava

Rebondissement sur le litige foncier de la corniche qui oppose la famille de Babacar Ngom de la Sedima à la chanteuse Aby Ndour. SourceA qui a mené sa petite enquête autour de cette sombre histoire foncière sur la Corniche, a révélé que le terrain, où KFC a élu domicile, appartient à l’ancien ministre des Sports Daouda Faye, ‘’Vava’’.



Le journal d’ajouter que ce dernier l’a acheté, il y a de cela 40 ans, y a habité durant 25 ans, avant de le louer à Shell, pendant 15 ans. Et, c’est après quoi, Shell Vivo Energie donne en location le site à KFC, depuis quelques années.

