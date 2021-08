Bruno D’Erneville : "La population de Foundiougne est très en colère contre le Président Macky Sall" Le président du Parti pour l’Action Citoyenne ( PAC) , Bruno D'Erneville a listé les problèmes auxquels les populations de Foundiougne font face. Il estime qu'on doit trouver des solutions le plus rapidement possible car Foundiougne aspire à devenir une grande ville. A l'en croire, les habitants dudit département sont très en colère contre le chef de l'Etat, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos