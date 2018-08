Bruno d’Erneville répond à Macky Sall

S’il y a quelqu’un qui est ulcéré par la sortie de Macky Sall, prenant la défense des magistrats, c’est bien Bruno d’Erneville. Dans sa chronique « jeudi très noir », il se demande comment des magistrats en fonction puissent être au show du candidat Macky Sall. « Concernant les invités, c’est sûr qu’il s’agit de ceux qui profitent du régime actuel. (…). Alors expliquez-moi, comment il se fait que des magistrats en fonction s’y trouvent ? Pourtant le Statut des magistrats en son article 11 interdit à ces derniers, de traiter d’autre chose que des questions scientifiques, littéraires, d’arbitrage ou professionnelles. Où est le respect de la loi par ces hommes ? », Soutient-il.



Et de cogner plus fort : « Quand on ne peut pas, en tant que citoyen, les contraindre à respecter la loi, monsieur le Président, qu’y a-t-il d’autre que l’insulte ? C’est le seul « recours » qu’a le peuple ! » Et pour le potentiel candidat à la présidentielle, le Chef de l’Etat ferait mieux de ranger son bâton qu’il brandit contre les détracteurs des magistrats. « Vos menaces risquent d’être un coup d’épée dans l’eau. D’ailleurs vous resterez vous-même, la première victime de celles-ci. Mais vous l’avez bien cherché, c’est le prix à payer pour vous maintenir de force et vous cherchez juste à amuser la galerie… vos dukkat l’ont démontré ».



Les Echos