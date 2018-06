Brutalité sur des citoyens : Les forces de l'ordre sont-elles bien formées ?

Les meurtres de citoyens et autres bavures signés des forces de l'ordre, gendarmerie et police, ne laissent pas indifférents les Sénégalais nombreux à s'interroger sur la recrudescence d'une telle pratique qui souvent coûte la vie à des personnes.



Interrogés par la radio Sud Fm, certains citoyens estiment que cette situation résulte d'un manque de formation des agents de sécurité et de défense. Ils en veulent pour preuve la brutalité ayant conduit à la mort d'un commerçant à la Médina. Et les résultats de l'autopsie qui enfoncent la police.



Pour ce premier intervenant, "5 policiers qui ont une bonne formation peuvent facilement maîtriser une personne sans violence". Alors que pour un autre, certains membres des forces de l'ordre manquent d'éducation, ce qui explique la violence, les gestes déplacés perpétrés sur des citoyens. D'où l'urgence, recommande-t-il, de "revenir à l'orthodoxie policière et à une conscientisation de la police", car, "quel que soit ce dont on est accusé, on ne doit nullement être brutalisé".



Et le Sénégal, qui a ratifié des traités et conventions contre la torture, a justement été épinglé par le Comité des Nations-Unies contre la torture.











Seneweb