Brvm : Babobab Sénégal fait coter son emprunt obligataire GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029

L’admission à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) de l’emprunt obligataire qui a été émis par la société Baobab Sénégal pour mobiliser un montant de 20 milliards de francs Cfa, permettra aux investisseurs qui n’ont pas pu acheter les titres de Baobab Sénégal au moment des opérations de souscriptions de pouvoir aller sur le marché financier et s’en procurer.



Pour Mamadou Cissé, cette admission à la cote de la Brvm de l’emprunt dénommé GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029 pour un montant levé de 20 milliards de francs Cfa, renforce leur engagement en faveur de l’environnement car, étant labélisé vert, social et durable selon les normes ESG.



La cérémonie a rassemblé des acteurs majeurs du secteur financier, institutionnel et entrepreneurial, comme le directeur du département des opérations et des systèmes d’information de la Brvm, Moussa Davou, le directeur général de CGF Bourse, le représentant de l’Ifc entre autres.



Pour le directeur général de CGF Bourse, Kalidou Diallo, l’innovation financière de cette opération est qu’elle met en avant une vision holistique du développement durable bénéfique, à la fois, aux émetteurs, qui lèvent les fonds pour financer des projets ayant des bénéfices environnementaux, et aux investisseurs qui achètent ces obligations pour générer un rendement compétitif et créer un impact social.



« Cette cotation permettra également à ceux qui avaient acheté des titres au moment de la souscription de pouvoir les céder à d’autres investisseurs s’ils le souhaitent », a souligné Moussa Davou. Qui a expliqué aussi que « la première phase a constitué à émettre 20 mille obligations destinées à l’ensemble des investisseurs et la deuxième qui commence aujourd’hui (25 février 2025 Ndlr) est la vie boursière de cet emprunt obligataire jusqu’à 2029 ».

Bassirou MBAYE





