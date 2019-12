Budget 2020 du Ministère de la Femme: Plus de 21 milliards de FCfa votés

Le projet de budget du ministère de la Femme de la famille du genre et de la protection de l’enfance est arrêté à 21 610 119 825 Fcfa pour l’exercice 2020.



Ce projet de budget soumis au vote des députés, ce jeudi, est réparti en quatre programmes : ’’Autonomie économique des femmes’’ pour 3 430 426 359 Fcfa, ’’Enfance’’ avec 4 429 060 351 Fcfa, ’’Famille et Genre’’ évalué à 13 075 879 720 Fcfa et ’’Pilotage, coordination et gestion administrative’’, selon le rapport de la commission Finances de l’Assemblée nationale.

