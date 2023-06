Budget 2023 : Les recettes évaluées à 1 763,6 milliards FCFA au 22 juin 23

«Les effets de la conjoncture vécue en 2022 continuent de marquer l’économie mondiale, avec toutefois, une baisse timide de l’inflation mais un resserrement des conditions de financement, de même qu’une croissance mondiale revue à la baisse. C’est dans ce contexte que s’exécute le budget 2023, qui se présente, toutefois, sous de bons auspices, avec, au 22 juin, des recettes de 1 763,6 milliards FCFA contre 1 544 milliards FCFA au 22 juin 2022, soit une hausse en glissement annuel de 219,6 milliards FCFA (14,2% en valeur relative) », a révélé M. Ba.



Quant aux dépenses du budget général, il a indiqué qu’elles s’établissent à 1 260,2 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 49% par rapport aux crédits ouverts, en ligne avec nos prévisions. Les dépenses de personnel exécutées au 22 juin 2023 s’élèvent à 636,7 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 50% des crédits ouverts. Il a rappelé que l’ensemble des engagements de l’État au titre des accords avec les partenaires sociaux, ainsi que les différentes mesures de revalorisation des salaires dans la Fonction publique, sont parfaitement pris en charge, notamment pour les échéances qui devaient être intégrées en 2023. Le montant total des paiements effectués par le Trésor public au 22 juin 2023 se chiffre à 3 630,63 milliards FCFA contre 2 568,04 milliards FCFA au 22 juin 2022, soit une hausse de 630,63 milliards FCFA (24,6% en glissement annuel).



Mamadou Moustapha Ba souligne que ces paiements se présentent comme suit : - pensions et salaires : 587,74 milliards FCFA (contre 433,47 milliards FCFA au 22 juin 2022), soit 153 milliards FCFA de dépenses en plus ; - autres dépenses : 2610,93 milliards FCFA contre 2 134,57 milliards FCFA au 22 juin 2022, soit 476 milliards FCFA de plus que pour l’année passée, à la même date

