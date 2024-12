Budget 2024 : Des pertes de recettes estimées à 600 milliards

Nos partenaires financiers comme la Banque mondiale et le FMI avaient averti les autorités que les pertes de recettes seront élevées en 2024. Cette information a été confirmée par le document de présentation de la Loi de finance initiale 2025 révélée par les autorités.



Selon LeTémoin, pour l’année 2025, les prévisions de recettes internes, fiscales et non fiscales ont été faites, tenant compte des contraintes économiques de l’année 2024, marquée par des contreperformances qui ont considérablement impacté les prévisions initiales, avec des moins-values attendues de près de 600milliards de FCFA à fin décembre 2024.



Il importe de relever que ces contreperformances résultent, en grande partie, selon les services du ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba, de prévisions assez optimistes et de la mise en œuvre assez timides de certaines réformes.



Pour 2025, il est attendu une reprise économique, à la faveur de la stabilité de l’environnement socio politique, des mesures en cours pour stimuler les investissements publics et les exportations des hydrocarbures, avec celles du pétrole qui ont bien démarré et celles du gaz, attendues en début 2025. Ainsi, la progression des recettes est projetée à 20% par rapport à la situation attendue en fin 2024, et de 3,6% par rapport aux prévisions initiales de 2024. Il y a donc, cumulativement, un effet de rattrape et une évolution résultant de la reprise, en attendant le plein effet des mesures de réformes fiscales et douanières.