Budget 2024: Frapp accuse Macky Sall et Amadou Bâ, de piller des ménages Le FRAPP dénonce le projet de budget 2024 du régime de Macky Sall et Amadou Bâ. Ce budget s'avère être une insulte flagrante envers les foyers sénégalais, annonçant une année 2024 des plus pénibles.



Sous ce régime, l'État s'est engouffré dans des niveaux d'endettement alarmants. Les conséquences de cette mauvaise gestion financière, sont destinées à être supportées par les ménages, victimes d'une décision scandaleuse : la suppression des subventions sur des produits alimentaires, sans la moindre clarté quant aux produits visés. Cette dissimulation est une tentative éhontée de dissimuler une augmentation inévitable du coût de la vie pour chaque Sénégalais.



En outre, la réduction annoncée des subventions à l'électricité de 235 milliards FCfa par rapport à 2023, est un nouvel assaut contre les foyers sénégalais. Rappelons que les baisses précédentes ont entraîné une flambée des prix de l’électricité, provoquant des difficultés financières pour de nombreux ménages. Cette nouvelle diminution des subventions, laisse fortement présager une nouvelle hausse.



La croissance économique annoncée, de 9,2% pour 2024, est une blague de mauvais goût. Les promesses antérieures de croissance à deux chiffres, fondés sur la production d'hydrocarbures, se sont révélées être des leurres. Cette incapacité à honorer les prévisions, est un exemple flagrant du manque de transparence et d'intégrité du gouvernement actuel.



Pendant que les ménages sont écrasés par ces décisions irresponsables, le budget de la Présidence s'est arrogé une augmentation de 8 milliards FCfa. C'est une insulte à la dignité des Sénégalais, que Macky Sall s'enrichisse pendant que les foyers peinent à payer l'électricité et à se nourrir.



Le FRAPP dénonce fermement cette politique économique éhontée, dictée par le Fonds monétaire international (FMI), au détriment du bien-être des citoyens sénégalais. Le FRAPP exige une révision immédiate de ce budget injuste et irresponsable.



Il est crucial pour chaque citoyen, de saisir l'opportunité de l'élection présidentielle du 25 février 2024, pour mettre un terme à ce pillage. Le FRAPP encourage vivement tous les électeurs à voter contre la continuité, contre l'exécution de ce budget oppressif et à opter pour un changement positif. Il est temps de choisir un avenir, où les intérêts des citoyens priment sur l'enrichissement personnel des politiciens.











Le Secrétariat Exécutif National (SEN) du FRAPP

Le 23 Novembre 2023





