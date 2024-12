Budget général : Les ressources mobilisées évaluées à 2 886,85 milliards FCfa, à fin septembre 2024

Selon le rapport d’exécution budgétaire, par rapport à la même période en 2023 (soit 2 762,41 milliards), la mobilisation de ces ressources a enregistré une hausse de 124,44 milliards en valeur absolue, soit 4,5% en valeur relative. La même source renseigne que les ressources du budget général mobilisées jusqu’à fin septembre 2024 sont essentiellement composées de ressources internes (recettes fiscales et recettes non fiscales) pour une part de 96,37%.



A la fin du troisième trimestre 2024, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 2 781,95 milliards, soit un taux de réalisation de 88,58% par rapport à l’objectif fixé pour le troisième trimestre (soit 3 140,63 milliards). Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales (2 656,22 milliards) et de recettes non fiscales (125,72 milliards).



Les ressources du budget général mobilisées à fin septembre 2024, s'élèvent à 2 886,85 milliards FCfa, soit un taux d'exécution de 61,5% par rapport à l'objectif annuel de 4 693,80 milliards fixé par la Loi de finances initiale de 2024 (Lfi 2024).