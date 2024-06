Budget général : Les ressources mobilisées, évaluées à 803,24 milliards FCfa à fin mars 2024

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2024 à 01:40 | | 0 commentaire(s)|

Dans le rapport, le ministère des Finances renseigne que les ressources du budget général mobilisées à la fin mars 2024, s’élèvent à 803,24 milliards FCfa, soit un taux d’exécution de 17,11% par rapport à l’objectif annuel de 4 693,80 milliards FCfa fixé par la Loi de Finances initiale de 2024 (Lfi 2024).



Par rapport à la même période en 2023 (789,30 milliards FCFA), la mobilisation de ces ressources a enregistré une hausse de 13,94 milliards FCfa en valeur absolue, soit 1,8% en valeur relative. Selon le document, les ressources du budget général mobilisées jusqu’à fin mars 2024, sont essentiellement composées de ressources internes (recettes fiscales et recettes non fiscales), pour une part de 96,51%.



A la fin du premier trimestre 2024, précise-t-on, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 775,18 milliards FCfa, soit un taux de réalisation de 83,7% par rapport à l’objectif fixé pour le premier trimestre (926,32 milliards FCfa). Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales (735,45 milliards FCfa) et de recettes non fiscales (39,74 milliards FCfa).



Comparé à la même période de l’année 2023, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 17,10 milliards FCfa (soit 2,26%), une augmentation expliquée par le niveau de recouvrement des recettes fiscales de +28,28 milliards FCfa (soit +4,0%), atténuées par un repli des recettes non fiscales de -11,18 milliards FCfa (soit -22,0%).



Les dons reçus au cours du premier trimestre de 2024 s’élèvent à 28,06 milliards FCfa, représentant un taux d’exécution de 9,24% des prévisions de la Loi de Finances initiale (Lfi) 2024. Ils sont exclusivement constitués de dons en capital destinés à financer des projets d’investissement durant le premier trimestre. Les tirages sur dons en capital proviennent pour 83,5%, des principaux partenaires que sont respectivement: l’Usaid (34,1%), l’Afd (18,9%), la Giz (17,3%), et la Banque mondiale (13%).

Adou FAYE





Source : Le ministère des Finances et du Budget fait le point sur l’exécution budgétaire pour le premier trimestre 2024.Source : https://www.lejecos.com/Budget-general-Les-ressour...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook