Budget programme 2020 : Les femmes parlementaires veulent consolider le genre

Les femmes parlementaires se sont retirées à Toubab Dialaw pour étudier les perspectives du genre sous l'ère du Budget programme 2020. Une rencontre qui a réuni toutes les députés du pouvoir et de l'opposition confondues. Pour la présidente du collectif des femmes parlementaires, depuis plus de trois ans, la loi de finances arrive à l'Assemblée nationale avec le rapport genre.



Alors pour pérenniser cette action, elles décident d'inviter les techniciens du ministère des Finances et du Budget autour d'une table pour analyser l'impact du genre dans le budget programme 2020.



" le Sénégal est composé essentiellement de femmes, d'enfants et de personnes vivant avec des handicaps. Donc toutes ces catégories de personnes doivent être prises en charge par le budget. Et ça, c'est à nous de voir si l'équilibre budgétaire a pris en charge toutes ces catégories", explique t-elle.



Elle note tout de même beaucoup d'avancées sur les préoccupations des femmes et des jeunes. "Nous avons vu qu'au ministères de l'Agriculteur, de la Santé etc..., il beaucoup d'avancées sur le statut des femmes. Mais comme on a dit : il faut toujours demander pour aller de l'avant, pour être au même niveau que les autres pays qui ont carrément un niveau tout à fait genre".

