Bulletin de vote: Madické Niang accusé de plagiat par le Pds

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat de la coalition Madické Niang est mis sur le banc des accusés par le Parti démocratique sénégalais (Pds), auquel il dit toujours appartenir. Me Madické Niang dont la candidature a été validée par le Conseil constitutinnel est accusé d’avoir utilisé les couleurs et emblèmes du parti de Me Wade pour ses bulletins de vote dans le dessein de tromper les électeurs.



«Cela participe à tromper l’électorat du Pds. Pour nous, il ne s’agit pas d’être gênés pour être gênes, il s’agit d’informer les Sénégalais que toute tentative de fraude ne passera pas, que toute tentative de tenir une élection sans notre candidat, ça ne passera pas non plus », prévient Me Amadou Sall.



La robe noire de préciser sur la Rfm: «le jaune et le bleu ensemble, tout le monde sait que ce sont nos couleurs et l'épi de maïs, c’est notre emblème, ça ne change rien parce que l’électeur est averti».



Réponse du berger à la bergère, Ibra Diouf Niokhobaye, le mandataire de Madické Niang, bat en brèche les accusations de Me Amadou Sall. «On ne peut pas une seule fois imaginer qu’on puisse confondre la photo de Madické Niang et celle de Me Abdoulaye Wade. Nous, nous avons choisi les épis de riz alors qu'eux, ont choisi les épis de maïs».













pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos