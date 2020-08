Bureau des passeports - Un policier se tire une balle dans la tête et... C'est une mort violente que décrit l'Observateur pour ce policier qui est resté une semaine sans aller au travail.

Une chose assez rare pour le souligner. Les hommes de tenue font parler d'eux. Après le colonel douanier qui a tué sa fille de six ans, c'est au tour d'un policier, en fonction au Bureau des passeports qui s'est donné la mort.



A en croire le journal, il s'est tiré une balle dans la avec son arme de service et il est décrit comme un de terrain qui a passé la moitié de sa carrière aux frontières.



