Bureau du HCCT : Aliou Sow jette l'éponge

Aliou Sow a démissionné de son poste de président de Commission au Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct). La raison ? « Pour convenance personnelle » ; selon son entourage.



Selon l’As qui l’a contacté par téléphone, le leader du Mpd Liggeey n’a pas souhaité faire de commentaires dans l’immédiat, arguant qu’il appartient à la Chambre consultative de communiquer là-dessus. «Je préfère parler de mon combat et celui de Mpd Liggeey pour la réélection de notre candidat, le Président Macky Sall, au premier tour dans trois mois que d’autres choses», évacue-t-il.



Par ailleurs, le journal renseigne que le chef de l’Etat, Macky Sall, a reçu hier, les rapports 2017 et 2018 du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) des mains de son président, Ousmane Tanor Dieng. A l’exception notable d’Aliou Sow qui présidait pourtant la commission la plus importante, la quasi-totalité des membres du Hcct ont pris part à la rencontre.











