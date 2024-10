Burkina: Abdoulaye Bathily transmet un message de Diomaye au capitaine Traoré

Abdoulaye Bathily a démarré sa mission presqu’impossible de ramener les 3 pays frondeurs de la Cedeao à la «maison» communautaire. L’Envoyé spécial du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu, jeudi, par le président de la transition burkinabè, Ibrahim Traoré, rapporte Seneweb. Le Sénégalais dit être porteur d’un message du Président Diomaye Faye qui exprime «sa solidarité, celle de son gouvernement et du peuple sénégalais à l’égard du peuple du Burkina Faso dans les circonstances actuelles marquées par des attaques terroristes», a déclaré Abdoulaye Bathily.



L’ancien Envoyé spécial de l’Onu en Libye se dit affligé par ce qui se passe dans le Sahel, mais reste persuadé que cette page sombre peut être tournée si les pays ouest-africains travaillent de concert et envisagent un avenir marqué par la «marche vers le progrès et (le) désir d’émancipation».



Bes bi