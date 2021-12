Burkina Faso : Dr Lassina Zerbo, nouveau Premier ministre

Mais avant cela, il a occupé le poste de directeur du Centre international des données au secrétariat technique provisoire de la commission préparatoire de l’Otice à Vienne. Selon ce site, Lassina Zerbo, père de trois enfants est diplômé d’universités du Burkina Faso et de France. Titulaire d’un doctorat en géophysique (PhD) de l’université de Paris-Sud en 1992 et d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (Dess) en géophysique appliquée de l’université Paris VI (Pierre & Marie Curie) en 1989, il a occupé de nombreux postes stratégiques à l’international.



C’est un spécialiste de la diplomatie multilatérale et des relations internationales. L’ancien étudiant de l’Institut supérieur polytechnique de Ouagadougou est également expert en matière de traités internationaux relatifs au désarmement et à la non-prolifération des armes nucléaires et des synergies entre eux et possède aussi une excellence lecture du contexte politique et sécuritaire.



Expert de renommée internationale en géophysique appliquée, il est doté d’une vaste expérience de chercheur et d’enseignant dans les domaines des systèmes électromagnétiques aéroportés ou encore de la gravimétrie aéroportée.

Adou FAYE

Le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre. Il s’agit du Dr Lassina Zerbo. Il remplace à ce poste, Joseph Marie Dabiré démis de ses fonctions le 8 décembre dernier. Sa nomination a été rendue publique ce vendredi 10 décembre 2021. Selon le site d’informations «lefaso.net », avant sa nomination à la tête du gouvernement burkinabè, M. Zerbo était secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complet des essais nucléaires (Otice) d’août 2013 jusqu’en juillet 2020 avant de devenir secrétaire émérite de l’organisation.Source : https://www.lejecos.com/Burkina-Faso-Dr-Lassina-Ze...