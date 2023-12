Burkina Faso : Hausse de 0,6% des prix à la consommation en novembre 2023.

En glissement annuel, cet indice indique une hausse moindre de 0,5%. Selon l’INSD, en novembre 2022, l’indice harmonisé des prix à la consommation affichait respectivement une baisse de 1,4 % en variation mensuelle et une hausse de 12,16% en glissement annuel. <<En novembre 2023, la situation haussière de l’IHPC par rapport à octobre 2023 est tributaire de la variation mensuelle des différentes fonctions de consommation>> a précisé l’INSD.



La fonction Produits alimentaires et boissons non alcoolisées connaît une augmentation principalement due à la hausse des prix des légumes frais en fruits ou racine, des légumes frais en feuilles, ainsi que de la viande de mouton et de chèvre. L’INSD note que la hausse du prix du dolo et du tabac local à chiquer est à l'origine de l'augmentation observée dans la fonction Boissons alcoolisées et stupéfiants.



Quant à la fonction Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, elle enregistre une hausse, principalement en raison de l'augmentation du prix du charbon et du prix du chargement de la bouteille de gaz observée dans la région du Sahel.



De leur côté, les autres fonctions de consommation restent quasi stables comparativement au mois précédent.



Selon toujours l’INSD, la hausse du niveau général des prix affecte à la fois les produits locaux et importés.



<<En examinant les secteurs de production, on observe que seul le secteur tertiaire semble être préservé de cette augmentation des prix>>, souligne l’INSD.



Cette structure note que l’indicateur de convergence de l’UEMOA pour le mois de novembre 2023 (moyenne des indices des 12 derniers mois comparés à celle des 12 derniers mois précédents) est de 1,4 %, contre 14,0% en novembre 2022.

