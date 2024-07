Burkina Faso : Le Gouverneur de la Bceao salue la résilience des institutions bancaires

Selon une note d’information, les échanges ont porté sur la situation du système bancaire au Burkina ainsi que sur les préoccupations des banques et des établissements financiers.



Le Gouverneur a salué la résilience des institutions bancaires face aux défis et a souligné la nécessité de prendre des mesures pour consolider les acquis du système bancaire. Jean-Claude Kassi Brou a rappelé l'importance de la stricte conformité aux dispositions réglementaires régissant l'activité bancaire dans l'Union monétaire ouest africaine (Umoa).



Il a en outre évoqué les évolutions majeures qu'ont connues en 2023 les textes réglementaires régissant l'activité bancaire dans l'Umoa, notamment la révision des lois portant réglementation bancaire et de la microfinance, ainsi que la révision de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.



Enfin, ajoute la même source, le Gouverneur de la Bceao a présenté le système de paiement instantané interopérable conçu par la Bceao, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, capable de traiter les transactions de toute nature, quel que soit le type de compte. Cette plateforme ambitionne de simplifier les transactions quotidiennes des usagers et de stimuler l'innovation financière en matière de paiement. La phase pilote de ce nouveau système débutera le lundi 22 juillet 2024.

