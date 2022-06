Burkina Faso/ Nouvelle Vision pour le Sénégal(NVS) rencontre Nouvelle Vision (NOVI) : Leurs différents objectifs en commun au menu des débats Le président du parti Nouvelle Vision pour le Sénégal (NVS), Boubacar Diallo, en visite au parti homonyme au Burkina dénommé Nouvelle vision (NOVI), a échangé avec les membres du parti sur les questions et défis communs aux deux pays, le vendredi 17 juin 2022, à Ouagadougou. Ce fut également l’occasion pour Boubacar Diallo de présenter ses condoléances au peuple burkinabè suite aux drames subis ces derniers jours.

Nouvelle vision (NOVI) est un nouveau parti dans l’arène politique du Burkina. Comme par coïncidence, un parti identique dont Nouvelle Vision pour le Sénégal (NVS) se trouve au Sénégal. Pour donc échanger sur les différents défis auxquels sont confrontés les deux pays et faire lumière sur leurs différents objectifs communs, le président de NVS Boubacar Diallo est au Burkina depuis maintenant 3 jours.



« Je suis venu sur invitation du président de NOVI, je suis venu échanger avec les responsables du parti. Là, c’était un déplacement physique, pour échanger sur les questions qui interpellent nos deux pays, la jeunesse africaine et faire aussi des partages d’expériences sur les différents défis sécuritaires ouest-africains. Nous avons discuté de l’engagement politique des jeunes, de la situation sécuritaire dans la sous-région. Nous avons parlé de comment amener la jeunesse sous régionale à s’intéresser à la politique», a indiqué Boubacar Diallo.



Sur la même lancée, il a dit profiter de ce déplacement pour présenter ses condoléances au peuple burkinabè pour les terribles moments qu’il vit. « J’aurais dû commencer par ça, mes condoléances au peuple burkinabè suite aux tueries à Seytenga. C’est un évènement malheureux qui est là et c’est l’une des questions sur lesquelles nous avons échangé, les défis sécuritaires en Afrique de l’ouest. Nous avons aussi parlé de la sécurité alimentaire », a-t-il expliqué.



Il faut dire que NVS est également un nouveau parti politique au Sénégal, tout comme NOVI, qui entend jouer l’alternance politique entre les nouvelles et anciennes générations et cela sur de nouvelles bases dont l’éveil politique de la jeunesse.



Au président de NOVI, Abdoudramane Sawadogo, de saluer une telle initiative et promettre son engagement à cette nouvelle vision politique. Aussi Boubacar Diallo s’est également prononcé sur la situation politique qui prévaut dans son pays notamment celle des élections législatives.

Burkina 24





