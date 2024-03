Burkina Faso : Poursuite de la mauvaise tenue de l'activité économique dans le secteur de l'industrie au 3eme trimestre 2023.

L’INSD note que dans le secteur des industries, les prévisions pessimistes des chefs d'entreprises au deuxième trimestre 2023 s'est confirmées. « En effet, souligne cette structure, au troisième trimestre 2023, les recettes ont connues une baisse par rapport à la situation normale. » En glissement trimestriel, le solde d'opinion sur l'évolution des recettes est de -52% traduisant également une baisse par rapport au deuxième trimestre 2023. En glissement annuel, la situation des recettes est identique à celle trimestrielle. L’INSD note que comparé au troisième trimestre de 2022, les recettes ont connu une baisse selon l'opinion des chefs d'entreprises. Quant au trimestre à venir, les chefs d’entreprises maintiennent leurs prévisions pessimistes entamé depuis le trimestre précèdent.



La production a connu une baisse comparativement à une situation normale. « Comparé au niveau de production du deuxième trimestre 2023, le solde de -31% indique que la production dans le secteur a également baissé », souligne l’institut. Par rapport au niveau de production du troisième trimestre 2022, avec un solde de -28%, les chefs d'entreprises estiment que la production au troisième trimestre 2023 est en deçà du niveau de production il y'a un an.



Pour le trimestre à venir, les industriels s’attendent à une baisse de la production.



Que dire de la situation de la trésorerie ? Le pessimiste des industriels par rapport à l'évolution de la situation de la trésorerie un trimestre plutôt s'est confirmée. Au troisième trimestre 2023 la situation de la trésorerie s'est détériorée tant en glissement trimestriel (-21%) qu’annuel (-28%). Pour le trimestre à venir, les chefs d'entreprise sont pessimistes (-2%) ; ils s’attendent à une détérioration de leur situation de trésorerie.



« Comme attendu par les chefs d'entreprises, au troisième trimestre 2023, les charges salariales ont connu une baisse par rapport au trimestre précèdent », signale l’INSD. Cette baisse est également observée en glissement annuel. Pour le trimestre à venir, les chefs d'entreprises sont confiants et s'attendent à un maintien de la baisse des charges salariales.



Du côté des effectifs employés, la contraction de l’emploi entamé un trimestre plutôt s'est poursuivi engendrant effectivement une baisse de la masse salariale. En effet, le solde d'opinion des chefs d'entreprises industrielles par rapport à l'évolution des effectifs employés est de -66% traduisant une contraction des emplois comparativement au deuxième trimestre 2023. « En comparant à la situation il y'a un an, on assiste à une baisse des effectifs employés » note l’INSD. Pour le trimestre à venir, les chefs d'entreprise attendent poursuivre la contraction des emplois par la diminution des effectifs employés.



En variation trimestrielle comme annuelle, les entreprises industrielles ont enregistré moins de commande. Par rapport au trimestre passé, le solde d'opinion est de -38% traduisant une baisse des commandes qui leur est adressés. De même comparé au troisième trimestre 2022, les niveaux de commandes enregistrées ont également baissé (-41%). Ces baisses ont amené les chefs d'entreprises à être pessimistes pour le trimestre à venir (-52%).



Comparativement au trimestre précédent, les prix moyens de vente ont connu une hausse. En glissement annuel, avec un solde de 5%, les prix de vente ont également connu une hausse. Pour le trimestre à venir, les chefs d'entreprise dans le secteur des industries sont pessimistes ; ils s'attendent à une baisse des prix de vente.



Selon toujours l’INSD, au troisième trimestre 2023, le secteur de l'industrie rencontre d'énormes difficultés. En effet, 48% des entreprises du secteur font face à des contraintes financières, 33% à l'insuffisance des matières premières (approvisionnement), 21% estiment que la demande qui leur est adressée est insuffisante alors que 46% pointent de doigt le climat qui leur est défavorable. L’INSD précise que le troisième trimestre est une période de forte pluie.



« Comparé au deuxième trimestre 2023, on a assisté à un déstockage des matières premières ainsi que des produits finis » a relevé l’INSD. Avec une hausse du prix d'achat des approvisionnements, le stock des produits en cours est en baisse en glissement trimestriel. Par rapport au troisième trimestre 2022, les stocks de matières premières, des produits en cours, des produits finis sont en baisse au troisième trimestre 2023 ; seul le prix d'achat des approvisionnements est en baisse. En prévision, les chefs d'entreprises s'attentent à un déstockage des matières premières, des produits finis avec une baisse des produits en cours.



Source :

