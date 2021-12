Burkina: Le Trésor public rembourse 4,550 milliards FCfa d’intérêts semestriels, le 9 janvier 2022

L’Etat du Burkina Faso, à travers sa Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), avait, durant la période du 27 février au 13 mars 2020 inclus, émis un emprunt obligataire au niveau du marché financier régional dans le but de mobiliser des ressources destinées au financement des projets porteurs de croissance inscrits dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).



Dans l’intention d’atténuer l’impact négatif de la pandémie de la COVID-19, de soutenir la résilience de l’économie et de favoriser sa relance après la crise née de cette maladie, le Chef de l’Etat a annoncé une série de mesures parmi lesquelles figure la mise en place d’un fonds de 100 milliards de FCFA au profit des acteurs économiques et notamment les entreprises impactées et le secteur informel. L’emprunt obligataire visait également à financer partiellement ce mécanisme capital pour la reprise des activités économiques burkinabés.



A l’issue de la diffusion des titres TPBF 6,50 % 2020 - 2028 dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation, 14 millions d’obligations avaient été souscrites sur le marché financier régional de l’UEMOA, pour un montant total de 140 milliards de FCFA.



La durée de l’émission était de huit ans, dont deux ans de différé.

L’émetteur avait promis aux souscripteurs de leur verser semestriellement des intérêts à partir de la date de jouissance des titres. Quant au remboursement du capital, il était également semestriel après deux années de différé, à raison du douzième (1/12) du capital.

Oumar Nourou

Le Trésor Public du BURKINA FASO (TPBF) procédera, le 09 janvier 2022, au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire dénommé "TPBF 6,50 % 2020-2028" pour un montant de 4,550 milliards FCfa, a informé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/Burkina-Le-Tresor-public-r...