Bus « champions d’Afrique » pour les "Lions": l’anticipation manquée Cela a pu passer inaperçu. Mais "Vox Populi" est revenu ce matin sur ce fait qui a son pesant d’or. Sur le bus qui transportait les "Lions", de l’aéroport Léopold Sédar Senghor au palais de la République, était floqué, « champions d’Afrique », relève le journal, qui parle d’une anticipation des autorités, qui ont sans doute, cru fort que le Sénégal remporterait la Can 2019. Une anticipation qui n’a toutefois pas porté chance à Aliou Cissé et ses hommes.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos