Bus incendiés ou vandalisés, parc automobile limité : Ces nombreux freins qui ralentissent Dakar Dem Dikk La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) a organisé, hier, un atelier de formation sur le syndicalisme, le droit syndical et les techniques de négociation à l’intention des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Une tribune saisie par Diatta Fall pour revenir sur les pertes énormes qu’enregistre la société, après certains actes de vandalismes.

Le temps d’une journée, les travailleurs de la société nationale se sont retrouvés pour un atelier de formation sur le syndicalisme, le droit syndical et les techniques de négociation. Une occasion pour le Secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk affilié à la Cnts et membre du bureau confédéral, Diatta Fall, de revenir sur l’importance de la formation.



«C’est une nécessité de former nos membres sur le droit syndical. On est en entreprise et on est souvent confrontés à des conflits collectifs » a-t-il indiqué. Selon lui, «la vie en entreprise nécessite souvent des techniques de négociation d’autant plus que les problèmes sont là et seront toujours là. C’est pour cette raison que nous avons besoin d’être formés et la Cnts a facilité cette formation».



En listant les nombreux problèmes, le syndicaliste qui souligne que tout n’est pas rose, a estimé que Ddd est «confrontée à un problème de renouvellement du parc de bus. Les usagers en sont témoins. Le temps d’attente est long 30 minutes, 1 heure, voire 2 heures de temps même. C’est la raison pour laquelle nous avons des difficultés à cause du parc très déficitaire».



M. Fall n’a également pas manqué de déplorer les actes de vandalismes contre les bus lors des manifestations publiques. «Nos bus sont souvent caillassés et même brûlés. La boite est confrontée à tellement de problèmes, mais on ne peut pas toujours sortir crier d’autant plus que tout le monde sait que Ddd a des problèmes» a-t-il laissé entendre. Selon lui, ils sont en train de négocier avec l’Etat du Sénégal, pour le renouvellement du parc automobile.



Interpellé sur les pertes économiques de Ddd, l’inspecteur de réseaux renseigne que l’impact financier est tellement important qu’on ne peut pas donner des chiffres. «Un minibus peut coûter à hauteur de 45, voire 50 millions de francs CFA. Et pour les grands bus cela peut avoisiner les 80 millions, voire 100 millions. Donc imaginez les pertes. Ddd est confrontée à tellement d’assauts venant de la population du Sénégal… », A-t-il fait savoir.



Estimant que Ddd est un patrimoine national, le syndicaliste a rappelé à ceux qui vandalisent les bus que les enfants de Macky Sall ne voyagent pas dans les bus. «Les populations doivent avoir à l’esprit que les travailleurs sont aussi des Sénégalais, leur gagne-pain dépend de leur boulot et si on arrive à ne plus avoir de bus, cela pourra entrainer la fermeture de l’entreprise», a défendu Diatta Fall.

