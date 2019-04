Bus rapide transfert (BRT) : Le projet bientôt lancé Les travaux du projet bus Rapide Transfert (Brt) vont bientôt démarrer. En effet, c'est ce 23 avril que le Cetud va procéder à l’ouverture du marché des travaux, renseigne le directeur général du Conseil exécutif des transports urbains à Dakar (Cetud), M. Thierno Birahim Aw.

«Les offres pour le marché des travaux, qui est le marché le plus important sur ce volume de financement global de 300 milliards, seront ouverts le 23 avril 2019. A côté de ce marché, il y a la délégation de services publics. Nous avons souhaité que l’opérateur qui sera recruté, pour exploiter ces bus sur leurs voies réservées, amène l’investissement sur le matériel roulant. C’est 11% de l’investissement global. Nous allons vers une ouverture en juillet, et 30 mois de travaux nous mèneront à fin décembre 2021 pour la mise en exploitation du Brt», a expliqué M. Thierno Birahim Aw, sur les ondes de iradio, repris par seneweb.



Il explique que c’est un projet structurant du Pse, qui va permettre de relier la préfecture de Guédiawaye à la gare routière de Petersen, en 45 minutes au lieu de 90 aujourd’hui. Et 300.000 voyageurs pourront être transportés par jour.

