Business Series de UBA : Des femmes leaders de divers secteurs, partagent leurs expériences

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, cet événement hybride, qui s'est tenu au Tony Elumelu Amphitheatre au siège de Uba, a renforcé l'engagement de la banque à soutenir et promouvoir la parité de genre, à créer des opportunités et à autonomiser les femmes afin de construire des héritages durables dans leurs carrières et leurs entreprises.



Le panel mettait en vedette un groupe de femmes inspirantes et accomplies, dont la fondatrice et Pdg de Shule Direct, qui a rejoint l'événement depuis la Tanzanie, Faraja Kotta Nyalandu ; l'ancienne procureure générale et présidente du conseil d'administration de Africa Prudential Plc, Chief (Mme) Eniola Fadayomi ; l'actrice primée et entrepreneure, Nancy Isime ; et la directrice générale de BOI Investment and Trust Company Limited, Mme Flora Fabyan.



Selon la même source, chaque panéliste a offert des réflexions profondes sur la manière dont elles ont réussi à naviguer dans leurs carrières et leurs entreprises contre vents et marées, en affrontant les biais de genre et en débloquant l'indépendance financière et professionnelle, soulignant ainsi l'urgence de créer des opportunités inclusives et de transformer les systèmes.



Dans son intervention, Faraja Kotta Nyalandu a réfléchi au rôle puissant que les femmes jouent dans la construction de l'avenir, en mettant l'accent sur l'importance de l'éducation et des opportunités : « La main qui berce le berceau est celle qui gouverne le monde. Autonomiser une femme a un impact ; sur son foyer, la santé de sa famille et la communauté. Mon appel aujourd'hui est que chacun croit en l'opportunité de transformer la vie d'une fille ou d'une femme en lui permettant de libérer son potentiel grâce à l'éducation, l'apprentissage et les opportunités. Donnez-nous la plateforme et l'espace. Si vous ne le faites pas, les femmes chercheront à le prendre », a-t-elle déclaré.



Nancy Isime, qui a parlé de l'importance de l'indépendance financière pour les femmes, a conseillé aux femmes de créer un créneau pour elles-mêmes et de penser en dehors des sentiers battus. « L'indépendance financière est cruciale. Les choix de vie, notamment le partenaire avec lequel vous vous associez, sont essentiels pour construire une stabilité financière et une richesse intergénérationnelle. La gestion du budget, l'investissement intelligent et l'éducation sont des étapes clés. »



Chief Flora Fabyan a souligné l'acte d'équilibre que de nombreuses femmes maîtrisent, en déclarant : « Les femmes sont naturellement formées pour jongler avec plusieurs rôles. Gérer la maison et le travail exige d'être présent et de prendre des décisions qui profitent aux deux sphères. Au fil des années, vous apprenez à jongler efficacement avec ces responsabilités. »

En parlant de l'importance de l'événement, la responsable du groupe Marketing et Communication institutionnelle de Uba Alero Ladipo, qui a félicité la banque pour l'organisation de l'événement, a déclaré que Uba continue de défendre la diversité et l'inclusion, en favorisant un environnement où les femmes sont autonomisées pour exceller et diriger dans divers secteurs.



« À Uba, nous reconnaissons le rôle vital que les femmes jouent dans la construction des économies, des entreprises et des familles. Cet événement souligne notre engagement sans faille à promouvoir l'égalité des sexes et à autonomiser les femmes à tous les niveaux. Nous croyons que lorsque les femmes prospèrent, les entreprises, les communautés et même les nations prospèrent. La discussion d'aujourd'hui est un rappel puissant que, bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire – et la Uba demeure dédiée à accélérer ces progrès. ».



United Bank for Africa est l'un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans le groupe et plus de 45 millions de clients à travers le monde. Présente dans vingt pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en France et aux Émirats Arabes Unis, la Uba offre des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels, menant l'inclusion financière et mettant en œuvre des technologies de pointe.

Adou FAYE





Source : Dans le cadre des activités marquant le Mois international des Femmes 2025, la banque panafricaine United Bank for Africa (Uba) Plc, a organisé l'édition trimestrielle de son événement Business Series, où des femmes leaders pionnières de divers secteurs, ont partagé leurs expériences personnelles sur la manière de surmonter les défis systémiques, de conduire le changement et de redéfinir le succès.Source : https://www.lejecos.com/Business-Series-de-UBA-Des...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook