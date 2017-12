Business autour des enfants mendiants : Interpol traque les marabouts indélicats à Ouakam, Keur Massar, Thiaroye…

L’opération Epervier exécutée au niveau de la sous-région sous le contrôle de l’Interpol commence à porter ses fruits. Selon le journal Libération, le Bureau central d’Interpol a récupéré 57 enfants qui ont été placés par la suite au niveau d'associations pour la défense des enfants, notamment Empire des enfants, centre Guindi et Maison rose.



C’est justement en auditionnant ces enfants que les enquêteurs ont établi qu’ils étaient exploités par des personnes sans foi ni loi qui, au nom de la religion, leur faisaient financer leur train de vie. Quitte à ce que ces pauvres enfants qui ont entre 6 et 14 ans, restent dans les rues jusqu’à des heures tardives. Ils étaient obligés de ramener entre 300 et 500 F Cfa par jour, sous peine de subir la cravache.