Business des fausses grossesses: comment les femmes déplument les "chauds lapins" Pour trouver des comédiennes, il faut se renseigner sur la pratique de certaines femmes qui simulent de fausses grossesses pour soutire de l'argent à leurs partenaires qui sont souvent des mariés ou des hommes avec une assise financière.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 06:16 | | 0 commentaire(s)|

Kritik a mené son enquête sur le business des fausses grossesses, des avortements provoqués ou même fictifs. Prétexter une grossesse pour dépouiller son partenaire, profitant de son statut matrimonial , sa richesse ou son nom de famille.



Même s'il en est rien, les filles se forgent des rondeurs et monnayent un prétendu avortement sur le dos des partenaires peu prévoyants.



Toutes les astuces sont bonnes pour piéger son homme sous le prétexte d'une relation non protégée. Dans la majeure partie des cas, des scénarios sont déroulés dans le but unique de soutirer de l'argent, surtout si le prétendu "père" est marié ou financièrement assis.

Kritik affirme qu'une "pro" de la dissimulation a témoigné: "j'ai toujours dans mon réfrigérateur l'urine d'une femme enceinte pour le test de grossesse", a-t-elle dit sournoisement.



