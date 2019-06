Buteurs, talents, nations, records… Toutes les statistiques de la CAN 2019

La 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations se tient en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Avant l’ouverture de cette CAN à 24, On passe en revue les 552 joueurs des 24 pays qualifiés et revient sur les chiffres-références de la grande compétition africaine.



Il est question de records de précocité et de longévité, de buts en pagaille, de titres prestigieux... Bref, le meilleur de la CAN.



Qui succédera au Cameroun, le champion d’Afrique 2017 qui va remettre son titre en jeu ?

Les Lions indomptables eux-mêmes, histoire de se rapprocher du record de la nation la plus titrée ?

L’Égypte, qui va évoluer à domicile ?

La Mauritanie, l’une des trois sélections novices dans la compétition ?

Un autre pays parmi les 24 qualifiés ?



Ce sera à suivre cet été en compagnie de Leral.